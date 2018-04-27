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Saklı kalanın çekiciliği: Siz Rahat Yaşayasınız Diye

“Anayurt Oteli” ile efsaneleşen Yusuf Atılgan’ın bugüne kadar hiç yayınlanmamış metinleri bu kitapta toplandı.

Özel Haber | 27.04.2018 - 16:28..
  1. Haberler
  2. Kitap

siz rahat yaşayasınız diye

Saklı kalmış şeyler, her zaman heyecan verir. İşte Yusuf Atılgan da saklı kalmış bir yazardı. Öyle ki, “Eşek Sırtındaki Saksağan” adını verdiği bir roman yazdığı, sonra da metnini yok ettiği bilinir. “Siz Rahat Yaşayasınız Diye” de, Yusuf Atılgan gibi saklı kalmış bir yazarın bıraktığı notlardan derlendiği için ziyadesiyle değerli…

Saklı kalanın çekiciliği: Siz Rahat Yaşayasınız Diye

(Yusuf  Atılgan)

SİZ RAHAT YAŞAYASINIZ DİYE

Bu kitap, Atılgan’ın sandığında bulunan giriş bölümüyle birlikte el yazmalarından derlenen notlarını, şiirlerini, daha önce dergilerde kalmış kısa öykülerini ve de yaptığı çevirileri içeriyor.

Her zaman yazan; ama yazdıklarını paylaşmak konusunda pek iyi olamayan Atılgan, yaşamında bunun için de kimseyi suçlamamış. Kendisine sitemini ise şu cümlelerle dile getirmiş: “Kafamdaki romanı yazmak için işimden ve oğlumdan vakit ayıramıyorum, ama üzüldüğüm de yok. Bu koşullarda vaktim olsa da istediğim gibi yazacağımı sanmıyorum. Köyde, sessizlikte, üstünde dura dura çalışmaya alışmış biri için İstanbul çok hareketli; ama buna da alışacağımı, bu koşullarda yazacağım zamanın geleceğini sanıyorum. Yazmadığım için ne devleti ne de yayımcıları suçluyorum. Bunda bir suç varsa doğrudan benim suçum bu”.

Saklı kalanın gizemi sizi de çekiyorsa, bu kitap tam size göre…

Saklı kalanın çekiciliği: Siz Rahat Yaşayasınız Diye

Siz Rahat Yaşayasınız Diye

Yusuf Atılgan

Can Yay.

S.. 256

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Damla Karakuş

[email protected]

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