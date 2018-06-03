Saklı kalmış güzellik: Dipsiz Göl

Şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta, denizden 2 bin 200 metre yüksekte bulunan Dipsiz Göl'e 3 ayrı yoldan ulaşılabilirken, kalp şeklindeki krater gölü efsanesiyle de ilgi çekiyor.

GÖLE SU İÇMEYE GELEN SIĞIRLAR KAYBOLUYORDU

Uzun yıllar önce su içmek için göle yaklaşan sığırların, gölün ortasına geldiğinde batarak kaybolmasının ardından adına ‘Dipsiz Göl’ denilen göl, kar, yağmur ve kaynak suları ile besleniyor.





ARTABEL'DEN SONRA İKİNCİ GÖLLER BÖLGESİ

Aygır Göl, Kuru Göl, adında başka buzul gölleri ve irili ufaklı 10’dan fazla gölün bulunduğu bölge, Artabel Gölleri Tabiat Parkından sonra Gümüşhane’de en fazla gölün bulunması nedeniyle ikinci göller bölgesi olarak anılıyor.



Araçla 25 dakikada ulaşılabilen bölgeye bahar mevsiminde vatandaşlar mantar toplamak için akın ederken, etrafını kelepçe gibi saran çok sayıda çiçeğin yanı sıra, sonbahar aylarında da gölün içerisindeki sarmaşıkların açtığı beyaz çiçeklerle bezenen göl, fotoğraf tutkunlarının da gözdelerinden.

Dipsiz göl havadan görüntülendi





ÖNEMLİ BİR TURİZM VE KÜLTÜR BÖLGESİ

Uzmanlar, tarihi linyit kömürü madeni ve yaşı 190 milyon yılı bulan kayalaşmış ağaç fosillerinin de bulunduğu bölgeyi önemli bir turizm ve kültür alanı olarak nitelendirirken, Dipsiz Göl ve bölgesinin doğa yürüyüşü, kampçılık, kuş gözlemi, jeoturizm, bitki inceleme ve doğa fotoğrafçılığı için doğal kaynak değerlerine sahip olduğunu ve bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini kaydetti.







