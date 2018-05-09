taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.446
USD
4,2800
EURO
5,0751
ALTIN
179,77
PETR
77,1000

Saksıya sinirlenip tekme attı, yere düştü

Tekme atıp düşüremediği saksıya sinirlenen bir gencin, tekrar tekme atınca saksıyla birlikte kendisinin de yere düştüğü görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 09.05.2018 - 11:48..
  1. Haberler
  2. Video Haber

Sabah dükkânını açmaya gelen bir esnaf, çiçek dikili saksının yerde olduğunu görünce bir aracın çarptığını düşünerek, tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Esnafın şoke olduğu görüntülerde, sabah erken saatlerde kaldırımda yürüyen bir genç, yolun kenarında bulunan plastik saksıya doğru yaklaşıp tekme atıyor. Saksının devrilmemesi üzerine genç sinirlenip bir kez daha koşarak tekme atıyor. Vurmanın şiddetiyle saksı bir tarafa düşerken, genç de diğer tarafa savrularak yere düşüyor. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan genç, yoluna devam ediyor.

Saksıya sinirlenip tekme attı yere düştü ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tozlanan Atatürk silüetini elleriyle temizleyen jandarma
Yozgat'ta, bir jandarmanın otobüsün üzerindeki tozlanıp ortadan kaybolan Atatürk silüetini elleriyle temizleyerek ortaya çıkardığı görüntüler, sosyal medyada ilgi görüyor.
Alevli dal parçasını yedi
Bulduğu dalı ateşte közleyen bir kişi, üzerinde alevlerin tüttüğü parçayı afiyetle yedi.
Çal Mağarası’nda su baskını
Dünyanın en uzun ikinci mağarası olan Çal Mağarası’nda kuvvetli yağışın ardından meydana gelen su baskını kameralarına yansıdı.
Dorse elektrik tellerine değince korku dolu anlar yaşandı
Kum dolu iş makinesinin yükünü boşaltan operatör, elektrik tellerini hesaba katmayınca facianın eşiğinden dönüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

389
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

97
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

248
Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

226
Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

95
Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

541
Beştepe'de ekonomi zirvesi

Beştepe'de ekonomi zirvesi

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM