Sabah dükkânını açmaya gelen bir esnaf, çiçek dikili saksının yerde olduğunu görünce bir aracın çarptığını düşünerek, tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Esnafın şoke olduğu görüntülerde, sabah erken saatlerde kaldırımda yürüyen bir genç, yolun kenarında bulunan plastik saksıya doğru yaklaşıp tekme atıyor. Saksının devrilmemesi üzerine genç sinirlenip bir kez daha koşarak tekme atıyor. Vurmanın şiddetiyle saksı bir tarafa düşerken, genç de diğer tarafa savrularak yere düşüyor. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan genç, yoluna devam ediyor.

Saksıya sinirlenip tekme attı yere düştü ViDEO