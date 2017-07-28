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Salça kovalarından yarım ton esrar çıktı

Kocaeli il sınırında 2 TIR'da salça kovalarına gizlenmiş yaklaşık 500 kilo esrar ele geçirdi.

28.07.2017 - 12:35
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla yüksek miktarda esrar taşıyan TIR'daki şüphelileri yakaladı.

NARKOTİK KÖPEĞİ 'PANZER' TIR'A SOKULDU

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunan bazı şüphelileri Mart ayından itibaren fiziki ve teknik takip ile izledi. Polis ekipleri şüphelilerin geçtiğimiz Salı günü Diyarbakır'dan hareket etmesi üzerine operasyon kararı aldı. Polis, dün Kocaeli il sınırında mobilya yüklü olduğu belirtilen 2 TIR'ı durdurarak arama yaptı. Aramalara narkotik köpeği 'Panzer' de katıldı.

Salça kovalarından yarım ton esrar çıktı

SALÇA KOVALARINDA ESRAR BULUNDU

Panzer'in ketçap kovalarına tepki vermesi üzerine kovalar açıldı. Kovaların arka sıraya dizilmiş olanlarında esrar bulundu. Toplam  500 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşurucunun piyasa değerinini 6 milyon lira olduğu belirtildi.   Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusunda basın mensuplarına gösterildi. Polis ekipleri olayla ilgili 2'si TIR sürücüsü toplam 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Salça kovalarından yarım ton esrar çıktı


Salça kovalarından yarım ton esrar çıktı

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