Salda Festivali, doğal sit alanında olmayacak

Beyaz kumları ve turkuaz renkli suyuyla eşsiz güzelliğe sahip Salda Gölü'nde düzenlenecek gençlik festivali, gölün dışında olacak. Festival alanının Maldivler Plajı'na 4.5 kilometre uzakta olduğu vurgulandı.

FESTİVAL 4 GÜN SÜRECEK

Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'nde 29 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Salda Gençlik Festivali'nin, gölün koruma altındaki beyaz kumların olduğu bölgede yapılacağı ve doğal alanlara zarar vereceği endişesi yaşanıyor. Festivalin göle zarar vermeyecek bir noktada düzenleneceğini belirten Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Nuri Özbek, Salda Köyü Muhtarı Ömer Türkmen ve festivalin düzenleyici firması Thef Organizasyon sahibi Haluk Özer konuştu.



''YÜZMEKLE GÖL ZARAR GÖRMEZ''

Festivalde gölün doğal yapısına zarar verileceği yönünde imalarda bulunulduğunu hatırlatan Özbek, “Ben hiçbir zaman gölün doğal yapısının zarar görmesini istemiyorum ve festival yapacağımız alandaki etkinlikler de göle zarar vermeyecek nitelikte. Çünkü göl epey bir uzakta kalacak.

500 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

Özbek; festivalde insanların göle girebileceğini söylerken; Zaten bu yıl 500 bin kişi gelecek ve bunun en az 400 bini göle girecektir. Gölün yüzmeyle zarar göreceğini de düşünmüyorum. Hem de soğuk olduğu ve gölün zengin mineral yapısı nedeniyle burada koli basili üretmemektedir" sözlerine ekledi.



MALDİVLER'E 4.5 KİLOMETRE MESAFEDE

Festivalin 29 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında ve halk plajına yakın, gölden 500-600 metre uzakta çayırlık bir alanda yapılacağını belirten organizasyon şirketinin sahibi Haluk Özer, festivalin içeriğinin daha çok sosyal sorumlulukla eğlenceyi birleştirmek üzerine olduğunu söyledi. Genç neslin bulunduğu yeri kirletmeden, pisletmeden eğleneceği bir festival planlandığını belirten Özer, festival alanının sit alanı olduğu, Maldivler'e 4.5 km, göle de 500-600 metre uzaklıkta olduğunu da sözlerine ekledi.















