Salda Gölü turistlerin yeni gözdesi oldu

Ziyaretçilerine beyaz kumsalları ve turkuaz tonlardaki suyuyla görsel bir şölen sunan Salda Gölü, mavi ve yeşilin iç içe olduğu doğal güzelliğiyle de dikkati çekiyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla da "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adından sıkça söz ettiren göl, çevresinde bulanan kamp alanları ve tesislerle turistlere konaklama imkanı sağlıyor.

Çevresinde bisiklet turları düzenlenen, kuş gözlenen, yüzülen ve dalış gerçekleştirilebilen göl, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından gölün kenarındaki 12 hektarlık mesire alanı 2011 yılında tabiat parkına çevrildi. Yapılan çalışmalarla tabiat parkı içerisinde bir bölüm önümüzdeki yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak Ulusal Gençlik Kampları'na ev sahipliği yapacak.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün turizm merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Yapılan çalışmalarla Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezinde turistlerin yaz kış rahat ve güzel zaman geçirebileceğini ifade eden Yılmaz, gölün birçok özelliğe sahip olduğuna işaret etti.

"TÜRKİYE'DE ÖDÜL ALAN 5 GÖLDEN BİRİ"

Burdur'un göller bölgesinde bulunduğunu anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Salda Gölü diğer göllerimizden çok daha farklı özelliklere sahip. Dünya'nın en derin, en berrak, en sağlıklı ve yüzmeye müsait olan göllerinden bir tanesi. Türkiye'de ödül alan 5 gölden biri. Bu bölgenin bakir olma özelliği, ziyaret etme açısından daha da cazip hale getiriyor. Göle baktığınız zaman gölün tabanını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bölgedeki toprak yapısından dolayı oluşan beyazlıklar Mars'a benziyor ve başka benzeri yok. Salda Gölü, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak biliniyor ve tanınıyor. Özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Ulaşım ve alt yapıyla ilgili sorunlar çözüldükçe artışın olacağını değerlendiriyorum. İnsanlar çok rahat bir şekilde hafta sonunu ve hafta içini ya da yaz tatillerini burada geçirebilir. Özellikle sıcaktan bunalan insanların tabiatla iç içe olabileceği ender yerlerden biri."





Yılmaz, bölgede çalışmaların devam ettiğini ve varsa eksikliklerin giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Göl çevresinde ziyaretçilerin konaklayabileceği tesislerin bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu alanla ilgili özellikle Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüz tarafından burası tabiat parkı ilan edildi. Tabiat parkı ilan edilmesinin ardından ilgili düzenlemeler yapıldı, yapılamaya da devam ediyor. Şu gün itibariyle dışarıdan gelen misafirlerimizin gerek konaklayabileceği gerekse de gölden istifade edebileceği sosyal donatılara sahip bir takım tesislerimiz var." diye konuştu.

"MALDİVLERE BENZİYOR"

Salda Gölü'ne gelen ziyaretçilerden Uğur Yıldız, gölün güzelliğini sosyal medyada gördüğünü ve arkadaşlarıyla Denizli'den geldiklerini söyledi.

Gölün manzarasını oldukça güzel bulduğunu belirten Yıldız, "Maldivlere gitmedik ama fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla burasına benziyor. Sosyal medyada da öyle lanse ediliyor zaten. Güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.

Caner Uygun da arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, Salda Gölü'nün çok güzel bir manzaraya sahip olduğunu vurguladı.

Fotoğrafçı Emre Cebişli de gölün eşsiz güzelliklerinin fotoğrafını çekmek için geldiğini kaydetti.

Gölün havasının, suyunun ve manzarasının güzeliğini dile getiren Cebişli, "Türkiye'nin Maldivleri gibi gerçekten. Fotoğraflar çok güzel çıkacak. Renkler harika gözüküyor." ifadelerini kullandı.