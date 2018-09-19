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Salda Gölü'nü haftada 40 bin kişi ziyaret etti

Beyaz kumu turkuaz rengi yapısıyla Maldivler'e benzetilen Salda Gölü, yaz sezonu boyunca 300 bin turist tarafından ziyaret edildi.

DHA | 19.09.2018 - 16:53..
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Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nün son dönemlerde ülkenin parlayan turizm yıldızı haline geldiğini söyledi.

"YENİ YENİ KEŞFEDİLİYOR"

Vali Şıldak, "Beyaz kumsal yapısı, berraklığı ve Türkiye'nin en derin göllerinden biri olması dolayısıyla birçok ziyaretçi Salda Gölü'nü yeni yeni keşfediyor. Yaz döneminde çok yoğun bir ziyaretçi trafiğiyle karşı karşıya kaldık. Gölümüzün bilinirliğinin ve tanınırlığının artmasıyla bu sayının çok daha yükseklere çıkacağını düşünüyorum. Öyle ki haftalık 40 bin, bütün yaz sezonunu düşündüğümüzde yaklaşık 300 bin ziyaretçinin Salda Gölü'ne gelerek turizme yönelik bir kazanımda bulunduğunu düşünüyorum." dedi.

Salda Gölü'nü haftada 40 bin kişi ziyaret etti

"GÖL ÇEVRESİNDE BAZI ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Gölün temizliği, berraklığı, yüzülebilir oluşu ve görselliğiyle ziyaretçileri büyülediğine işaret eden Vali Şıldak, "Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle gölün hem kirlenmesini ve tabiat parçası olarak temiz kalarak turizme hizmet etmesini hem de turizme kazandırılmış olması sebebiyle gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilir olması yönüyle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle yaptığımız girişimlerle Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatıyla göl çevresinde bazı çalışmalar yapılacak ve projeler yürütülecek. Bu çalışmalar göl için son derece hayati önem taşıyor. Gelen ziyaretçilerin burada günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve göl çevresinden çok zengin bir şekilde faydalanabilmeleri için önem taşıyor" diye konuştu.Salda Gölü'nü haftada 40 bin kişi ziyaret etti

Yapılacak çalışmalarla gölün kirlenmesinin önleneceği gibi sonraki nesillere de temiz bir göl bırakılacağına vurgu yapan Vali Şıldak, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde somut hale gelip, şekilleneceğini belirtti. Vali Hasan Şıldak, önümüzdeki turizm sezonunda göl ve çevresini çok daha düzenli, temiz ve hizmet kalitesi yükselmiş olarak turizme kazandıracaklarına dikkati çekti.

Salda Gölü'nü haftada 40 bin kişi ziyaret etti

Salda Gölü'nü haftada 40 bin kişi ziyaret etti

Salda Gölü'nü haftada 40 bin kişi ziyaret etti

Salda Gölü'nü haftada 40 bin kişi ziyaret etti

Salda Gölü'nü haftada 40 bin kişi ziyaret etti

Salda Gölü'nü haftada 40 bin kişi ziyaret etti

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