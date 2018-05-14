Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koruması altında olan ve 184 metreye varan derinliğiyle Türkiye'deki derin göllerden biri olan Salda Gölü Tabiat Parkı, Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırları içinde yaklaşık 6,8 kilometre eninde, 9,186 kilometre uzunluğunda 120,12 dekar büyüklüğünde, tektonik bir çukurun üzerine yerleşmiş kapalı bir havza içerisinde yer alıyor.

'TÜRKİYE'NİN MALDİVLERİ'

Beyaz kumu, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle Türkiye'nin Maldivleri olarak da bilinen Salda Gölü, az tuzlu, yüksek alkalin ve ekosistem dengesi hala bozulmamış bir göl olarak biliniyor.

Bölgede yapılan çalışmalar, dünyada Mars gezegenin yüzey özelliklerini taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu gösteriyor.

Salda Gölü'nün doğal güzelliği havadan görüntülendi VİDEO

GÖÇMEN KUŞLARIN UĞRAK YERİ

Sahip olduğu jeolojik ve kimyasal özellikler, barındırmış olduğu endemik türler ile ziyaretçi akınına uğrayan Salda Gölü, önemli doğa alanı ve önemli kuş alanı kriterlerini sağlayan uluslararası öneme sahip sulak alan olarak biliniyor.

Salda Gölü ve çevresindeki farklı habitatlar, iklim koşulları farklı ekolojik istekleri olan sürüngen, çiftyaşamlı, kuş, memeli ve kelebek türlerinin alanda üremesine ve beslenmesine imkan sağlıyor.