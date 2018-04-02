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İzmir'de bulldog dehşeti

İzmir’de çiçekçi kadına saldıran Bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahale etmek için gelen ambulanstaki doktora da saldırdı.

İHA | 02.04.2018 - 12:52..
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İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesi’nde çiçekçi dükkanı işleten Emine Ç. (33), kendisine Bulldog cinsi köpeğin saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı.

SAĞLIK PERSONELİNE DE SALDIRDI

Olay yerine gelen 112 ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadına müdahale ederken talihsiz kadının yanında sakin bir şekilde duran köpek ambulanstaki görevli sağlık personeline de saldırmaya başladı.

İzmir'de bulldog dehşeti

Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor A.Ö. ambulansın içine kaçtı ancak yine de köpeğin saldırısından kurtulamadı. Vahşi köpek, doktorun kapıyı kapatmasına fırsat vermeden açık olan yan kapıdan ambulansın içine girerek burada doktora saldırdı.

AMBULANS KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Öfkeli köpeğin saldırısıyla neye uğradığını şaşıran talihsiz doktoru olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. 112 ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet güçleri, saldırgan hayvana ateş ederek doktoru ölümden kurtardı.

İzmir'de bulldog dehşeti

YARALI HALDEYKEN BİLE SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

Yaralı haldeyken bile saldırıya devam eden Bulldog, avukat olduğu ifade edilen sahibinin olay yerine gelmesiyle sakinleşti ve ambulanstan dışarı çıkartıldı. Olay sonrası ambulans kanlar içerisinde kaldı.

İzmir'de bulldog dehşeti

Doktor A.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından karakola giderek, Bulldog cinsi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İzmir'de bulldog dehşeti

İzmir'de bulldog dehşeti

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