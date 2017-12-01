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Saldırgan polisten kaçarken balkondan düşerek öldü

Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde görevli bir doçente silahla saldırdıktan sonra kaçan Abdi Ertürk, feci şekilde hayatını kaybetti.

İHA | 01.12.2017 - 13:23..
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Hüseyin Ağır (43), dün gece Süleyman Şah Mahallesi Güzelevler Mahallesi önünde market alışverişi sonrası Abdi Ertürk (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonrası bacaklarından vurularak yaralanan Hüseyin Ağır, 112 sağlık ekipleri tarafından Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Ağır’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, silahlı saldırı sonrası kaçan Abdi Ertürk’ün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırgan polisten kaçarken balkondan düşerek öldü

HORTUM BAĞLAYARAK İNMEYE ÇALIŞTI

Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından aranan silahlı saldırganın Hatay Kırıkhan’da bir apartmanda saklandığı tespit edildi. Binanın etrafını saran polis ekiplerini fark eden şüpheli, 5’inci katın balkonundan bağladığı hortumla alt kata inmek isterken düşerek hayatını kaybetti.

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