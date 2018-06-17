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Saldırganın doktora uçan tekme attığı anlar

Samsun Atakum'da özel hastanede doktora uçan tekme atan kişinin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 17.06.2018 - 16:46..
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Atakum ilçesindeki özel bir hastanede bayramın birinci günü Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir kafeteryada çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı.

DOKTORUN YÜZÜNE TEKME ATTI

Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şahıslar gittikleri özel hastanede arbede çıkarttı. G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli doktor A.N.’nin yüzüne tekme attı ve ardından doktor ile güvenlik görevlisi T.Y.’ye saldırdı.

Saldırganın doktora uçan tekme attığı anlar

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Doktora ve güvenlik görevlisine saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganlar olaydan sonra otomobil ile kaçtı. Doktor ile güvenlik görevlisine saldırdığı tespit edilen G.S. daha daha sonra avukatı ile birlikte Denizevleri Polis Merkezine giderek teslim oldu. İfadesi alınan G.S., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Saldırganın doktora uçan tekme attığı anlar VİDEO

Saldırganın doktora uçan tekme attığı anlar

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