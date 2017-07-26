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Saldırganlar öldürüp kız arkadaşını kaçırdı

Ankara'da kız arkadaşı ile birlikte boş bir arazide otomobilde oturan bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

26.07.2017 - 08:55
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Gece saatlerinde Çankaya İmrahor Caddesi'nde yaşanan olayda, babasına ait 06 AP 689 plakalı otomobil ile kız arkadaşı ile dolaşan bir kişi, otomobili İmrahor Caddesi'nin kenarında bulunan boş bir araziye park etti.

SALDIRGAN SİLAHLA ÖLDÜRDÜ, KIZ ARKADAŞINI DA KAÇIRDI

Burada bir süre oturan çiftin yanında gelen saldırganlar, kız arkadaşı ile oturan kişiyi tabanca ile ağır yaralandı. Saldırganlar saldırı sonucu otomobilide gasp ederek, kadını zorla araca bindirerek olay yerinden kaçtı.

KADIN SALDIRGANLARIN ELİNDEN KURTULUP POLİSE GİTTİ

Bir süre sonra saldırganların elinden kurtulan kadın, polis karakoluna giderek yaşanan olayı anlattı. Ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Saldırganlar öldürüp kız arkadaşını kaçırdı

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