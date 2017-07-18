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Saldırı hazırlığı yapan teröristleri jetler vurdu

TSK'nın Zap bölgesine düzenlediği hava harekatıyla, üç mağara ile mühimmat deposu ve uçaksavar silah mevzisi imha edildi

18.07.2017 - 09:38
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespiti üzerine, dün öğle saatlerinde Bitlis kırsalı, akşam saatlerinde ise Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Saldırı hazırlığı yapan teröristleri jetler vurdu

İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Zap bölgesinde üç mağara ile mühimmat deposu ve uçaksavar silah mevzisini imha etti. Harekatlar sonucu ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi.

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