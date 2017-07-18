Saldırı hazırlığı yapan teröristleri jetler vurdu

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü üyelerinin tespiti üzerine, dün öğle saatlerinde Bitlis kırsalı, akşam saatlerinde ise Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Zap bölgesinde üç mağara ile mühimmat deposu ve uçaksavar silah mevzisini imha etti. Harekatlar sonucu ilk belirlemelere göre iki terörist etkisiz hale getirildi.