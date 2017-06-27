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Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Bingöl'de askerleri yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen PKK'lı teröristler, bombardımana tutuldu.

27.06.2017 - 12:15
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hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) internet sitesinde, "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

PERVARİ OPERASYONU

Buna göre, Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen operasyonda tespit edilen sığınakta, bir biksi makineli tüfek ve 105 fişeği, bir RPG-7 roketatar ve buna ait mühimmat, düdüklü tencereyle hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı ile çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 69 kilogram gıda malzemesi ve çok miktarda yaşam gereci ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki adli aramalarda ele geçirilen cep telefonu düzeneği ile irtibatlı 2 el yapımı patlayıcı, bir kilogram C4 patlayıcı madde, birer av tüfeği, tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 15 tabanca fişeği, ikişer roketatar başlığı ile tabanca şarjörüne el konuldu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde de güvenlik güçlerince icra edilen temas aramasında, bir kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 30 fişek ve bir şarjör ele geçirildi.

DİYARBAKIR'DA 1 PKK'LI TESLİM OLDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde ise bir terörist silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim oldu.

BİNGÖL'DE HAVA HAREKATI

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda da güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen teröristlere ait silah mevzisi, mağara ve sığınaklar, hava harekatıyla imha edildi.

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