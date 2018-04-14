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Saldırıda Şam'daki kimyasal tesis hasar gördü

Suriye'nin başkenti Şam’ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezinde meydana gelen hasar görüntülendi.

İHA | 14.04.2018 - 12:52..
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Saldırıda Şam'daki kimyasal tesis hasar gördü

ABD, Fransa ve İngiltere, dün gece Duma'da yapılan saldırıda kimyasal silah kullanılmasına tepki olarak Suriye'yi vurdu.

Saldırıda Şam’ın doğusundaki Barza bilimsel araştırma merkezi de hasar gördü. Hasarın büyüklüğü gün ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı.

'KİMYASAL SİLAHLARIN ÜRETİM YERİYDİ'

Muhalif bir askeri kaynağa göre, bilimsel araştırma merkezinde kimyasal silahlar üretiliyordu. Doğu Guta ve daha önce de sivillerin hedef alındığı saldırılarda bu silahlar kullanılmıştı.

Vurulan bilimsel araştırma merkezindeki hasar görüntülendi VİDEO

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