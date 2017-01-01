Saldırıda hayatını kaybedenlerin milliyetleri belli oldu

İstanbul Ortaköy'de Reina isimli gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırı saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Gece kulübüne taksiyle gelen saldırgan, önce girişteki polise ardından içeride eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda 1 polis şehit olurken, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 38 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 65 kişi Okmeydanı, Şişli Etfal ve çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır.

HAYATINI KAYBEDENLERİN MİLLİYETLERİ

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında 7 Suudi Arabistan, 3 Irak, 2 Hindistan, 2 Tunus, 2 Lübnan, 1 Kuveyt, 1 Kanada, 1 Suriye ve 1 İsrail vatandaşı olduğu belirtildi. 5 kişinin hüviyetinin ise henüz belli olmadığı ifade edildi.