Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının Kilis'teki camiye roketli saldırısında hayatını kaybeden ve ölümünden bir gün önce "Şehit olmak istiyorum" diyen 72 yaşındaki terzi Muzaffer Aydemir ile 60 yıldır aynı dükkanı paylaşan kardeşi İzzet Aydemir, gözünü kırpmadan kendisinin de şehit olmaya gidebileceğini söyledi.





Aydemir, Aşıt Mahallesi'ndeki taziye evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan bir gün önce Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara'nın kendilerini iş yerinde ziyaret ettiğini aktararak şöyle konuştu:

"Valimiz ve Belediye Başkanımız sağ olsunlar bizi severek sayarak geldiler, hal hatır sordular. İyi olduğumuzu söyledik ve abim dedi ki 'Allah'ın izniyle bu devlet o teröristlerin hakkından gelecek. Eğer beni askere alsalar şimdi hem gider inşallah hem de orada şehit olurum.' Bu dediği lafların üzerinden çok geçmedi, tam 27 saat sonra şehit haberi geldi. Sürekli 'Allah bizleri düşürmesin.' derdi."

Saldırıdan bir gün önce 'Şehit olmak istiyorum' demişti VİDEO

Muzaffer Aydemir (sağdan ikinci)



KİLİS HALKI ORDUSUNUN ARKASINDA

Aile olarak her zaman vatan ve millet sevgisini her şeyin üzerinde tuttuklarını dile getiren Aydemir, "O zalimlerin, düşmanların hakkından inşallah geleceğiz. Bu ordumuz ve devletimiz için hepimiz kenetlenmişiz. Daha ben 'Bu operasyon niye oldu?' diyeni duymadım. Tüm millet, Kilis halkı ordusunun arkasında. Bizi isteseler, biz de gideriz. Hem de gözümü kırpmadan arkama bakmadan ben de giderim. Her şey şeref ve namusumuz için. Önemli olan vatan, Allah şerefimizi namusumuzu ayak altına almasın, gözümü kırpmadan ben de şehitliğe giderim."





"BUGÜN DÜĞÜN GÜNÜ"

Taziye evini ziyaret eden Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Muzaffer Aydemir'in kız kardeşini teselli etti.

Kara, yaşlı kadının üzüntüsünü "Bugün düğün günü, üzülme günü değil. O en güzel ölümü tattı. Namazda şehitliğe yürüdü." demesi üzerine yaşlı kadın da "Haklısın ama bazen dayanmakta güçlük çekiyorum. Zaten abim de şehit olmak istiyordu. İstediği oldu. Ben de onun arkasından ayda inşallah bir hatim indiririm." diye konuştu.