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Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik

Osmangazi Üniversitesi'nde 4 meslektaşını katleden araştırma görevlisiyle ilgili Prof. Dr. Ayşe Aypay, "Saldırgan hakkında defalarca şikayette bulunduk. Bir şey olmadı" dedi.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 16:38..
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Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde bir araştırma görevlisinin silahlı saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

HAKKINDA SORUŞTURMA VARDI

Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganın hedefinde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Yücel'in olduğunu ve hakkında soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.

"DEFALARCA ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Adliyeye gitmesi nedeniyle saldırıdan kıl payı kurtulduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşe Aypay, Volkan Bayer hakkında defalarca şikayette bulunduklarını ancak hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik

"TESCİLLİ BİR FETÖ'CÜ"

"Volkan Bayer'i korumanın hesabını kim verecek? Şu anda ben de beşinci bir cenaze olarak yatıyor olabilirdim" diyen Aypay, "Volkan Bayer tescilli bir FETÖ'cüdür, bunu kimse görmek istemedi. Yasin'in iki tane bebeği var, bunun hesabını kim verecek? Allah kahretsin sizi!" şeklinde konuştu.

Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik VİDEO

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