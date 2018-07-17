taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.452
USD
4,8330
EURO
5,6606
ALTIN
192,90
PETR
71,9600

Saldırılardan kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

Beşşar Esad rejiminin Dera ve Kuneytra bölgelerine düzenlediği saldırılardan kaçan yaklaşık 200 sivil İsrail sınırına dayandı ancak geçişlerine izin verilmedi.

AA | 17.07.2018 - 15:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, rejim saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan bir grup Suriyeli işgal altındaki Golan Tepeleri sınırına kadar ulaştı.

GEÇİŞE İZİN VERİLMEDİ

Açıklamada, İsrail askerlerinin yaya olarak sınıra yaklaşan aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 200 sivilin İsrail'e geçişine izin vermediği belirtildi.

Ellerinde beyaz bayrak taşıyan Suriyelilerin, İsrail askerlerinin sınıra daha fazla yaklaşmamaları uyarısının ardından geri dönmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Saldırılardan kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, rejimin Dera'ya başlattığı saldırıların ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin sınırlarını korumaya ve insani yardımlara devam edeceğini ancak Dera'daki saldırılardan kaçan sivillerin İsrail'e girişine izin vermeyeceklerini söylemişti.

HAVA SALDIRILARI BAŞLATTILAR

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, Rusya 20 Haziran'da hava saldırılarını başlatmıştı.

Saldırılardan kaçan Suriyeliler İsrail sınırına dayandı

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rejim güçleri Dera’nın Ürdün sınırını büyük bir bölümünü ele geçirdikten sonra İsrail sınırına doğru ilerlemeye başlamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

938
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

71
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

124
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

68
Bedelli askerlik için 25 gün şartı

Bedelli askerlik için 25 gün şartı

722
HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı

263
Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

340
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM