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Saldırının ardından povokatörler iş başına geçti

Reina'da meydana gelen ve 35 kişinin hayatına mal olan terör saldırısı sonrası "Muhafazakar - laik" kavgası çıkarmak isteyenler sahne aldı.

01.01.2017 - 04:27
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Saldırının ardından povokatörler iş başına geçti

 

Saldırının ardından povokatörler iş başına geçti
(Halkevleri Genel başkanı)

Saldırının ardından povokatörler iş başına geçti
(Ünlü modacı)

Saldırının ardından povokatörler iş başına geçti
(Akademisyen)

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