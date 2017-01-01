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Saldırının ardından povokatörler iş başına geçti
Reina'da meydana gelen ve 35 kişinin hayatına mal olan terör saldırısı sonrası "Muhafazakar - laik" kavgası çıkarmak isteyenler sahne aldı.
01.01.2017 - 04:27
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