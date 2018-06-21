taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.143
USD
4,7418
EURO
5,5023
ALTIN
193,03
PETR
73,1000

Saldırısına uğradığı ayıyla birlikte uçurumdan düştü

Erzurum’da, hayvanlarını kontrol etmek için gittiği dağlık alanda ayı saldırısına uğrayan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 21.06.2018 - 17:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe köyünde, arazideki hayvanlarını kontrol etmek için arkadaşlarıyla beraber köyün dağlık bölgesindeki alana giden Yunus Tosunoğlu (40) bir ayının saldırısına uğradı.

Ayıyla boğuştuğu anda dengesini kaybeden Tosunoğlu, ayı ile birlikte kayalıklardan aşağı düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Şahıs helikopterle bölgeden alınarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.

Saldırısına uğradığı ayıyla birlikte uçurumdan düştü

"PİKNİK YAPACAKTIK"

Olayı gören Yunus Tosunoğlu’nun arkadaşları, “Hayvanları görmeye gitmiştik 5 arkadaş, hem de piknik yapacaktık. Hayvanları çıkarmaya gitti Yunus. Bir anda ayı saldırmaya başladı. Sonra ayı ile beraber kayalıklardan aşağıya düştü.” dedi.

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Saldırısına uğradığı ayıyla birlikte uçurumdan düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

349
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

452
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

670
Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

342
Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

Yılmaz Özdil: Saadetlileri sırtımda Kabe'ye kadar taşırım

298
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

74
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM