Saldırısına uğradığı ayıyla birlikte uçurumdan düştü

Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe köyünde, arazideki hayvanlarını kontrol etmek için arkadaşlarıyla beraber köyün dağlık bölgesindeki alana giden Yunus Tosunoğlu (40) bir ayının saldırısına uğradı.

Ayıyla boğuştuğu anda dengesini kaybeden Tosunoğlu, ayı ile birlikte kayalıklardan aşağı düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Şahıs helikopterle bölgeden alınarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi.

"PİKNİK YAPACAKTIK"

Olayı gören Yunus Tosunoğlu’nun arkadaşları, “Hayvanları görmeye gitmiştik 5 arkadaş, hem de piknik yapacaktık. Hayvanları çıkarmaya gitti Yunus. Bir anda ayı saldırmaya başladı. Sonra ayı ile beraber kayalıklardan aşağıya düştü.” dedi.

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışma başlattı.