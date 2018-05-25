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Saldırıya uğrayan Türk gemisi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısıyla ilgili bilgi verdi.

İHA | 25.05.2018 - 23:15..
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Hami Aksoy, İnce İnebolu isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi.

"YARALI VE CAN KAYBI YOK"

Rusya’nın Novorossiysk Limanından yüklendiği buğdayı Yemen’in Saleef Limanına götürmekte olan İnce İnebolu adlı Türk gemisinin 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 23.15’te Yemen açıklarında bir füze saldırısına hedef olduğunu belirten Aksoy, “Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Uzmanlarımızın söz konusu olayla ilgili tetkik ve araştırmaları sürmekte olup, bu incelemelerin sonuçları bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır” açıklamasında bulundu.

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