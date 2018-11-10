taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor

Adana'da 'Şalgamcı Abla' olarak bilinen Nesrin Hitay, yaklaşık 35 senedir aynı yerde şalgam suyu satarak hayatını idame ediyor.

DHA | 10.11.2018 - 13:19..
  1. Haberler
  2. Gündem

Adana'da 'Şalgamcı Abla' olarak bilinen Nesrin Hitay, yaklaşık 35 senedir aynı yerde şalgam suyu satarak geçimini sağlıyor.

BABA MESLEĞİ

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde babasının açtığı iş yerinde şalgam satan Nesrin Hitay, 10 yaşında bu işe başladığını ve yaklaşık 35 senedir hiç kopmadığını söyledi. Hitay, "Babamız bize bu mesleği bıraktı, biz de bunun değerini bildik. Kardeşlerimin de yardımıyla burada yıllardan beri bu işi yapıyorum. Sevgimi de kattığım için kalıcı olmayı başardım" dedi.

‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor

FAYDALARI ÇOK FAZLA

Şalgamın birçok faydası da olduğunu belirten Hitay, şöyle konuştu:
"Şalgamın birçok faydası var. Adanalılar da bunu bildiği için ve iyi yapılan şalgamı sevdiği için bizi tercih ediyorlar. Faydalarından örnek verecek olursak, mesela şalgamı bol acılı yaptığınız takdirde grip hastalığına çok iyi geliyor. Bundan dolayı kış aylarında da boca tüketiliyor. İçinde A ve C vitamini olduğundan dolayı yüksek derecede enerji veriyor."

‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor

ŞALGAMIN İYİSİ ADANA'DA

Şalgamı çok sevdiğini ve acılı içmeyi tercih ettiğini belirten Emine Sarı ise, "Şalgam suyunu özellikle şalgamcı ablada içiyorum. Çünkü çocukluğumdan itibaren buraya alıştım. Zaten şalgamın en iyisi Adana’da yapılır. Bundan dolayı sık sık şalgam içiyorum” dedi.

‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor

ADIMI PEK BİLMEZLER

Adana’da bu mesleği yapan çok az sayıda kadın olduğunu ve bu işe yıllarını verdiği için kent halkı tarafından tanındığını belirten Hitay, "Çocukluğumdan beri burada olduğum için insanlar artık tanıyorlar beni. Sağ olsunlar, seviyorlar da. Ben de Adana insanını çok seviyorum. Adımı pek bilmezler. Bana 'Şalgamcı Abla' diye hitap ederler. Hadi ablamıza gidelim de şalgam içelim derler. Bir işi severek yaparsanız başarı kendiliğinden geliyor" diye konuştu.

‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor

‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor


‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor


‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor

‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor

‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor

‘Şalgamcı Abla', 35 yıldır şalgam suyu satıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

273
Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

48
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

210
Başkan Erdoğan : 7 şehidimiz var

Başkan Erdoğan : 7 şehidimiz var

50
Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

519
46 Anıtkabir daha vardı

46 Anıtkabir daha vardı

28
BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM