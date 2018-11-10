taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Sali'den, Sıla'dan dayak yediği söylentilerine cevap

Sıla Gençoğlu tarafından Nişantaşı'nda bir otelde darp edildiği ve kolu kırıldığı iddia edilen Ziynet Sali'den yalanlama geldi.

Haber Merkezi | 10.11.2018 - 13:09..
  1. Haberler
  2. Magazin
Sali'den, Sıla'dan dayak yediği söylentilerine cevap

Sevgilisi Ahmet Kural tarafından darbedilen Sıla Gençoğlu'nun, geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

İddiaya göre Sıla, Nişantaşı’ndaki bir otelde Ziynet Sali’nin kolunu kırdı. Sali’nin kırık kolu ile golf oynadığı ana dair kareler de bu olayı destekledi.

Sali'den, Sıla'dan dayak yediği söylentilerine cevap

Sıla Ziynet Sali'nin kolunu kırdı iddiası VİDEO

"SILA BENİ DÖVMEDİ" AÇIKLAMASI

Söz konusu iddiayla ilgili olarak bugün bir açıklama yapan Sali, şunları söyledi:

"Hiçbir ilgim olmadığı halde ısrarla içine çekilmeye çalışıldığım olaylarla ilgili çığırından çıkan dedikodular nedeniyle konuya açıklık getirmek isterim. Öncelikle meslektaşım, arkadaşım Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumu yineliyorum.

Mevzubahis edilen tüm iddialar yalandır, iftiradır. Medyada hakkımda bu iftira haberleri yapan basın, yayın organları ve kişiler hakkında yasal işlemler avukatım tarafından başlatılmıştır."

Sali'den, Sıla'dan dayak yediği söylentilerine cevap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

Anma töreni gecikince Vali 'görevden alın' talimatı verdi

268
Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

Akar: Hakkari’de arama faaliyetlerimiz sürüyor

48
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze namazında Türkçe ezan

207
Başkan Erdoğan Atatürk'ü Anma Programında

Başkan Erdoğan Atatürk'ü Anma Programında

43
Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

Akbayram: Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen görevi kabul etmem

510
46 Anıtkabir daha vardı

46 Anıtkabir daha vardı

27
BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM