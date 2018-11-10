Sali'den, Sıla'dan dayak yediği söylentilerine cevap

Sevgilisi Ahmet Kural tarafından darbedilen Sıla Gençoğlu'nun, geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edilmişti.

İddiaya göre Sıla, Nişantaşı’ndaki bir otelde Ziynet Sali’nin kolunu kırdı. Sali’nin kırık kolu ile golf oynadığı ana dair kareler de bu olayı destekledi.

Sıla Ziynet Sali'nin kolunu kırdı iddiası VİDEO

"SILA BENİ DÖVMEDİ" AÇIKLAMASI

Söz konusu iddiayla ilgili olarak bugün bir açıklama yapan Sali, şunları söyledi:

"Hiçbir ilgim olmadığı halde ısrarla içine çekilmeye çalışıldığım olaylarla ilgili çığırından çıkan dedikodular nedeniyle konuya açıklık getirmek isterim. Öncelikle meslektaşım, arkadaşım Sıla'ya geçmiş olsun dileklerimi ve şiddetin her türlüsünün karşısında olduğumu yineliyorum.

Mevzubahis edilen tüm iddialar yalandır, iftiradır. Medyada hakkımda bu iftira haberleri yapan basın, yayın organları ve kişiler hakkında yasal işlemler avukatım tarafından başlatılmıştır."