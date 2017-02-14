ATO eski Başkanı Bezci'nin firmasının Bodrum Türkbükü’nde satın aldığı 154 dönüm arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarının ardından bu sefer de inşaat sırasında denizin doldurulduğu iddiaları mahkemeye taşındı. İddialar arasında Muğla Üniversitesinin Su Altı Fakültesi ile Bodrum Deniz Ticaret Odasının birlikte hazırladığı bir projede bölgedeki su altı faunasının nasıl tahrip edildiğine dair bir rapor yer alıyor.

(1 yıl önce zeytin ağaçları sökülmüştü)

Salih Bezci'nin firmasının denizi doldurduğu görüntüler İZLE



1 YIL ÖNCE DE ZEYTİN AĞAÇLARI SÖKÜLMÜŞTÜ

Vatandaşlar, bir yıl önce de zeytin ve meşe ağaçlarının söküldüğü iddialarını hatırlatarak, dökülen hafriyatla doğal yapının bozulduğunu öne sürdü.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

BESA Grup'un Gündoğan Çetilli Burnu'nda hafriyat atıkları ile denizi 32 dönüm doldurduğu iddialarına yönelik çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından açılan mahkeme devam ederken, konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Aydoğan Erel hem kıyı hem çevre kanununa hem de Türk Ceza Kanunu'na aykırı davranışlar neticesinde duyarlı vatandaşların şikâyette bulunması ile bir iddianame düzenlenerek dava açıldığını söyledi.



(Firmanın denizi doldurduğu görüntüler ortaya çıktı)

Avukat Erel, "Gördüğümüz gibi ikinci duruşmasında bu davanın açılmasının ana nedeni olan müştekilerin şikâyetleri nazara alınmayarak, onların bu suçtan zarar gören kişi olarak kabul edilmeyerek dava dışı bırakılmış olduğunu görüyoruz. Düşünün ki devletin tasarrufu altında olan bir yerin savunmasını ve şikâyetini buradaki halk ve duyarlı vatandaşlar yapıyor. Ama buna karşılık sadece ihbarımızla hazinenin buraya katıldığını görüyoruz ve ondan sonra bizler devre dışı bırakılıyoruz. Hukuk sistemimizde aslında bu doğru değil, sebebi Yargıtay’ın bu konu ile birçok kararını mahkemeye sunmuş olmamıza rağmen böyle bir karar alınması bizi gerçekten derinden yaralamıştır. Bundan sonraki dava süreçlerini takip edeceğiz ve Yargıtay’a gerekli müracaatı zamanı gelince yapacağız. Bizim talebimiz şudur ki, duyarlı vatandaşlarımız bu konuda bıkmasınlar, pes etmesinler, mücadeleye devam etsinler. Bu ülke bu tür vatandaşların duyarlılığı sayesinde daha iyi günlere ulaşacaktır" ifadesini kullandı.

Suç duyurusunda bulunuldu Avukat Erel, başka bir yönetim kurulu üyesinin sanki baş sorumlu gibi gösterildiğini ileri sürerek, "Ancak biz bu konuya da parmak basarak savcılığa onlar hakkında suç duyurusunda bulunduk, şu anda soruşturma safhasında onun neticesini de alacağız" dedi.

BODRUM'DA SU ALTI FAUNASI TAHRİP EDİLDİ

Erel, Muğla Üniversitesi Su Altı Fakültesi ile Bodrum Deniz Ticaret Odası’nın birlikte yapmış olduğu bir proje olduğunu hatırlatarak, "Bu projede buradaki su altı faunasının nasıl tahrip edildiğine dair bir rapor düzenlemesi oldu. Bu rapor düzenlemesi ibraz edildiği zaman herhalde ortam daha çıplaklığı ile açığa çıkacak" diye konuştu.

ESKİ ATO BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Erel şunlara dikkat çekti: "Denizin doldurulması, hazineye ait olan yerler üzerinde tasarruf edilmesi devam eden bir suç halindedir, o imar planları ile ortadan kalkmaz. Firma yetkilileri Bezciler, eski Ankara Ticaret Odası Başkanı BESA firması Salih Bezci ve Efe Bezci, şirketlerin asıl sahipleri de onlardır, onlar hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunuldu zaten. Yönetim kurulunda bu tür işleri yapan, bu şekilde öne itilen isimler olabilir."