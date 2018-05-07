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Salih Mirzabeyoğlu’na işkenceyi alkışlayan Yılmaz Özdil'di

28 Şubat'ın Star'ında manşetleri Yılmaz Özdil atıyordu. Yayın yönetmeni, bugün AK Parti'ye şirin görünme çabasındaki Fatih Çekirge idi. Gazete Cem Uzan'ındı.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 21:23..
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Salih Mirzabeyoğlu’na işkenceyi alkışlayan Yılmaz Özdil'di

Türkiye'nin darbelerle yüzleşmesinde tarihi karar 28 Şubat'tan 21 yıl sonra çıktı. 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, İkinci Başkan Çevik Bir ve Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

28 Şubat'ın generalleri ceza aldı ama medyadaki postalsız generallerden hesap soran olmadı. Salih Mirzabeyoğlu'na işkenceyi alkışlayan Yılmaz Özdil bugün hala inananlara hakaret edebilme cesareti gosterebiliyor.

Salih Mirzabeyoğlu’na işkenceyi alkışlayan Yılmaz Özdil'di

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