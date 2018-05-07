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Salih Mirzabeyoğlu vefat etti

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in ameliyat olduğu Yalova Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

AA | 07.05.2018 - 20:34..
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Salih Mirzabeyoğlu vefat etti

4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi'ne gelen İBDA-C davasından yargılanıp 2016 yılında beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı.

2-3 GÜN FİŞE BAĞLI BEKLETİLECEK

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun bugün beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Mirzabeyoğlu, prosedür gereği fişe bağlı olarak 2-3 gün daha bu şekilde bekletilecek.

Salih Mirzabeyoğlu vefat etti

28 ŞUBAT MAĞDURLARINDANDI

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti.

Salih Mirzabeyoğlu vefat etti

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