Salih Mirzabeyoğlu vefat etti

4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi'ne gelen İBDA-C davasından yargılanıp 2016 yılında beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı.
2-3 GÜN FİŞE BAĞLI BEKLETİLECEK
Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Salih Mirzabeyoğlu'nun bugün beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Mirzabeyoğlu, prosedür gereği fişe bağlı olarak 2-3 gün daha bu şekilde bekletilecek.
28 ŞUBAT MAĞDURLARINDANDI
Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti.