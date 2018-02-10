Salih Müslim: ABD arkamızda durdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Büyük kayıp veren terör örgütün eski lideri Salih Müslim de, destek alabilmek için ülke ülke geziyor.

ABD ARKAMIZDA DURDU

Son olarak terör yuvası Belçika'ya giden Müslim, ABD'nin terör örgütüne verdiği desteği sürdüreceğini belirterek, "DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon hala orada bulunuyor. Ve etik olarak ABD'nin yanında duruyorlar, bu yüzden ne olacağını bilmiyoruz. Türkler ilerledikçe biz direneceğiz. Bu saldırıya, bu işgale karşı duracağız. Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar arkamızda durdu. Menbiç'e yönelik herhangi saldırı olmamalı." dedi.