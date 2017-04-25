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Salih Müslim ABD'ye ağladı: Türkiye bizi nasıl vurdu

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK/PYD mevzilerini vurmasının ardından PYD'li terörist Salih Müslim açıklama yaptı.

25.04.2017 - 12:35
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Salih Müslim ABD'ye ağladı: Türkiye bizi nasıl vurdu

Salih Müslim ABD'ye ağladı: Türkiye bizi nasıl vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde bulunan Şengal Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı bölgelerindeki PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

"26 UÇAKLA SALDIRIYI BEKLEMİYORDUK"

Rus sitesi Sputnik'e, Türkiye'nin hava harekatı yapmasını beklediklerini dile getiren PYD terör örgütünün elebaşı Salih Müslim, "Türkiye zaten her gün köyleri vuruyordu tank ve toplarla. Fakat bunu beklemiyorduk. 26 uçakla saldırı yapacaklarını beklemiyorduk." dedi.

"ABD AÇIKLAMA YAPSIN"

ABD'nin öncülüğündeki Koalisyon Güçleri'nin haberi olmaksızın TSK uçaklarının bölgede uçuş ve harekat düzenleyemeyeceğini belirten Müslim, "Koalisyonun onayı olmadan Türkiye'nin uçakları orada uçamaz. Koalisyon bir açıklama yapmalı. Saldırı ile ilgili bilgileri var mıydı yok muydu? Bunu nasıl görüyorlar? Açıklama yapmalılar." diyerek ABD'ye sitem etti.

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