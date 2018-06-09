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Salih Müslim Amerika'nın Menbiç kararından memnun değil

Terörist Salih Müslim, YPG'nin Rusya ya da Esad ile anlaşarak Menbiç'te kalabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 15:03..
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Türkiye ile Amerika arasında varılan mutabakata göre; terör örgütü YPG, 1 ay içerisinde Menbiç'ten çekilecek.

Uzun süren görüşmelerin ardından alınan bu karar, örgüt tarafından benimsenmedi.

Türkiye, Afrin'de olduğu gibi askeri operasyonla bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirebileceğinden emin.

Amerika ise örgütün zarar görmemesini isteyerek bölgenin masada boşaltılmasından yana.

Amerika'nın bu tavrı örgüt tarafından kabul edilmedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Avrupa'ya kaçan teröristbaşı Salih Müslim, Amerika'nın yanlış adımlar attığını söyledi.

AMERİKA'NIN KÖLESİ DEĞİLMİŞ...

Almanya Haber Ajansı'na verdiği röportajda, "Hiç kimsenin kölesi ya da hizmetçisi değiliz, kendi politikalarımız var." diyen Müslim, yeni ittifakların da sinyalini verdi.

"RUSLARLA, REJİMLE..."

Teröristbaşı, "Amerikalılarla çıkarlarımız örtüşürse onlarla devam ederiz. Ruslarla çıkarlarımız örtüşürse onlarla ittifak kurarız. Hatta rejimle bile çıkarlarımız örtüşürse ittifak kurabiliriz. " diye konuştu.

Salih Müslim Amerika'nın Menbiç kararından memnun değil

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