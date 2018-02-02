Salih Müslim Fransa'dan yardım istedi

Suriye'de iç savaşı sonlandırma bahanesiyle terör örgütlerine açık bir şekilde destek veren Amerika, 2 yıl boyunca terör örgütü YPG'ye silah ve mühimmat gönderdi.

DEAŞ ile mücadele bahanesiyle yapılan bu yardımlardan sonra Amerika'nın Suriye'deki terörist müttefikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkıştı.

FRANSA TÜRKİYE'Yİ DURDURSUN

Operasyonların durması için Amerika'dan ve Rusya'dan defalarca yardım isteyen terör örgütü YPG, şimdi de Fransa'ya bir çağrıda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı başlamadan kısa bir süre önce Avrupa'ya kaçan Salih Müslim, Fransa'nın Afrin operasyonunu durdurması gerektiğini söyledi.