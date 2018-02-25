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Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'i Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına aldı. Teröristin iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesi istendi.

AA | 25.02.2018 - 12:32..
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Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.

ANINDA TÜRK MAKAMLARINA BİLDİRİLDİ

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti.

İADE İÇİN EVRAK İSTENDİ

Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti.

PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Salih Müslim operasyonunun ayrıntıları

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