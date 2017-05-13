Salih Müslim'den 'PKK ile bağımız yok' yalanı

ABD Suriye'de DEAŞ'la mücadele bahanesiyle PKK'yı ağır silahlarla donatma kararı aldı. Kararın ardından Türkiye'den tepki sesleri yükselirken, terör örgütü YPG'nin yöneticisi Salih Müslim konu ile ilgili Amerika'nın Sesi'ne konuştu.

PYD, PKK'NIN KOLU DEĞİLMİŞ

Müslim, PYD'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olmadığını savunarak, Türkiye'nin konuyla ilgili kaygılarının yersiz olduğunu söyledi.

YPG yöneticilerinden Sinem Muhammed ise New York Times'a makale yazarak "IŞİD’i yenilgiye uğrattıktan sonra bizi terk etmeyin" çağrısı yaptı.

Müslim, “YPG Rojava’nın koruma gücüdür. Onlar Rojava'ya mahsus bir grup ve oradaki Suriye Demokratik Güçleri içerisinde yer alan Suriye'nin bir gücüdür. Hatta ileride de Suriye güçlerinin bir çekirdeği olabilir” şeklinde konuştu.

YPG'DEN ABD'YE "BİZİ BIRAKMAYIN" ÇAĞRISI

Diğer taraftan bir başka PYD yöneticisi Sinem Muhammed de dün ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times‘a makale yazarak ABD'ye "IŞİD’i yenilgiye uğrattıktan sonra bizi terk etmeyin" çağrısı yaptı.

"TÜRK BASKISINA BOYUN EĞMEYİN"

Sinem Muhammed makalesinde "Biz IŞİD’le savaşıyoruz çünkü doğru olanı bu fakat zaferlerimiz için büyük bedeller ödedik. Savaşta binlerce genç erkek ve kadını kaybettik; ve Rakka’da yüzlercesinin daha öleceğini biliyoruz. Bu savaşı kazandığımızda, Amerika Türk baskısına boyun eğecek ve bizi bu fedakârlığa rağmen terk mi edecek?" ifadelerini kullandı.