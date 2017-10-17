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Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski lideri Salih Müslim, Rusya'nın Suriye politikasını överken ABD'yi de eleştirdi.

17.10.2017 - 01:54
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Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Suriye’nin kuzeyindeki Kobani’de Sputnik’e konuşan Müslim, Rusya ve ABD’nin Suriye’de çıkarları olduğunu savunurken, Moskova’nın çıkarlarının daha açık olduğunu, Washington’un ise, çıkarlarının net olmadığını, herkes tarafından bilinmediğini söyleyerek şunları söyledi:

"ABD'NİN SURİYE'DEKİ ÇIKARLARI AÇIK DEĞİL"

“Rusya ile ilişkilerimiz vardır. Moskova'da temsilciliğimiz bulunuyor. Rusya'nın Suriye'de çıkarları vardır. Açıktır. ABD'nin de Suriye'de çıkarları vardır ama herkes bilmiyor. Açık değildir. Fakat Rusya'nın Suriye'de ve Ortadoğu'da varlık sebebi bellidir.”

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

"RUSYA'NIN VARLIĞI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ"

Rusya’nın, Suriye’nin meşru yöneticisi olan Beşar Esad’a verdiği destek için ‘rejime destek’ tanımını kullanan PYD eski eşbaşkanı, Rusya’nın Suriye’deki varlığının dengeleri değiştirdiğini ise kabul etti:

“Rusya'nın Suriye'ye girmesiyle gerçekten Suriye'deki dengeleri değiştirdi. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz Rusya Suriye'ye girmeden beri vardır. Biz daha çok Rusya’nın Suriye konusunda demokratik çözüm yönünde bir rol oynamasını umut ettik. Hala da bunu umut ediyoruz.”

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

"RUSYA, REJİME BASKI YAPABİLİR"

Kendilerinin, Rusya’ya saygılı yaklaştıklarını, Rusya’dan da aynı saygıyı gördüklerini ifade eden Müslim, “Rusya ile daha iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Bize göre Rusya rejimin üzerinde baskı yapabilir. Demokratik bir çözüm konusunda rolünü oynayabilir” dedi.

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

Salih Müslim yüzünü ABD'den Rusya'ya çevirdi

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