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Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

Geceliği yaklaşık 500 euro olan otelde kalan teröristbaşı, MİT ile Interpol'ün iş birliğinde gerçekleşen operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 07:01..
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Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in şehir merkezine doğru ilerlemeye başlamasıyla birlikte terör örgütü PYD'nin eski elebaşı Salih Müslim, çantasını toplayarak Avrupa'ya kaçmıştı.

Avrupa ülkeleri arasında sık sık geçişler yapan Müslim'in son durağı Çekya oldu.

YERİNİ MİT TESPİT ETTİ

Teröristbaşını adım adım takip eden MİT, ülkenin başkenti Prag'da Interpol'ü harekete geçirdi.

GECE YARISI BASKIN

Geceliği yaklaşık 500 euro olan lüks bir otelde kalan Salih Müslim, gece 02.35'te gözaltına alındı.

Salih Müslim'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları

4 MİLYON LİRALIK TERÖRİST

Teröristbaşı, Türkiye'de terörden arananlar listesinde 4 milyon lira ödülle aranıyordu.

İADE SÜRECİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Salih Müslim'in iade süreciyle ilgili gerekli adımların atıldığını, olumlu cevap beklendiğini söylemişti.

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