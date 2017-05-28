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Salih Uçan kötü performansını takıma bağladı

Fenerbahçe'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Salih Uçan, maç sonrası kötü performansının sebebini açıkladı.

28.05.2017 - 15:17
  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de beklentileri karşılamayan Salih Uçan, 1-1 sona eren Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"DAĞILABİLİRDİK"

Salih Uçan; "Maça iyi başladık, golü de bulduk. Kazanmak istiyorduk, buradaki son maçımızdı. Daha sonra gol yedik. Trabzonspor'da ikinci golü yemedik Allah'tan, dağılabilirdik." dedi.

Salih Uçan kötü performansını takıma bağladı

BEŞİKTAŞ GİBİ DEĞERLENİRDİK

Takımın genel performansından olumsuz etkilendiklerini vurgulayan genç oyuncu; "Biz takım olarak değerlendirilmeliyiz. Şampiyonluğa oynasaydık Beşiktaş gibi bütün oyuncular değerlenirdi. Takım olarak bütün oyuncular etkilendi, bu sene böyle oldu. İnşallah seneye takım olarak daha düzgün olacak." şeklinde konuştu.

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