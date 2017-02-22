Salıncak fotoğrafının yaktığı FETÖ'cü müdür gözaltında

Sakarya'da FETÖ şüphelisi Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalık hakkında araştırma yapması için müfettiş olarak görevlendirilen Kocaali İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çuhadar, Mehmet Çalık'ın FETÖ ile alakası olmadığı yönünde rapor yazdı.

SALINCAK FOTOĞRAFI ARKADAŞ OLDUKLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Ancak, Çuhadar ve Çalık'ın samimi arkadaş olduğu ve Çalık'ın Çuhadar'ı salıncakta sallarken çekilen fotoğrafla arkadaş oldukları ortaya çıktı. Çuhadar'ın yazdığı FETÖ ile alakası olmadığı yönündeki raporun ardından görevine iade edilen Çalık yeniden görevden alınırken, bir süre sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verildi.

FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından görevden alınan Çuhadar ise son yayınlanan KHK ile kamudan ihraç edildi. İhraç kararı sonrasında ilçe milli eğitim müdürü Mustafa Çuhadar dün FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



