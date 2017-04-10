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Salyazı Havalimanı Projesi'nin çalışmaları tamamlandı

Çalışmaları sonlanan Gümüşhane Bayburt Salyazı Havalimanı projesinin temeli önümüzdeki günlerde atılacak.

10.04.2017 - 11:02
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Salyazı Havalimanı Projesi'nin çalışmaları tamamlandı

Salyazı Havalimanı Projesi Hayata Geçiyor 1 saat önce Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane Bayburt Salyazı Havalimanı projesiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Yakın bir zamanda temelini atacağız." dedi.

Salyazı Havalimanı Projesi'nin çalışmaları tamamlandı

PROJEYE BAŞLANIYOR

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yakın bir zamanda temelini atmak suretiyle Gümüşhane Bayburt Salyazı Havalimanı projesine başlanacağı müjdesini verdi. İstanbul'da Avcılar Gümüşhane ve Bayburtlular dernekleri ile bir araya gelen Ağbal, havalimanı projesiyle ilgili çalışmaların tamamladığını belirtti.

Ağbal, şu anda Kalkınma Bakanlığı'nın projeyle ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ben de konuyu yakından takip ediyorum. İnşallah yakın bir zamanda Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkacak, ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız da burada bu ihaleyi yapacak. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Salyazı Havalimanı Projesi'nin çalışmaları tamamlandı

EN YÜKSEK YATIRIMI MARDİN ÇEKTİ

Abdülkadir Akkuş da cazibe merkezleri programında yer alan Mardin'in en yüksek yatırım çeken ve en yüksek istihdam yapan merkezlerin başında geldiğine dikkat çekti.

Akkuş, "Şehrimize yeni yatırımların çekilmesinin ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda hükümetimizin açıkladığı cazibe merkezleri programına Mardin'in dahil edilmesinden dolayı heyecanlıyız. Yatırım destek ofisi verilerine göre, 299 başvuru, 3 bin 800 milyon TL yatırım, 20 bin 500 istihdamla Mardin 23 cazibe merkezi arasında ön sıralarda geliyor." diye konuştu. Ayrıca Akkuş, 16 Nisan'la birlikte Türkiye'nin yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını da dile getirdi.

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