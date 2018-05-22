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Şam yıllar sonra rejimin eline geçti

Suriye yönetimi, başkent Şam’ın güneyinde bulunan terör örgütü DEAŞ’ın kontrolündeki bölgelerin tamamen kontrol altına alındığını duyurdu ve zafer ilan etti.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 08:40..
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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Yermuk kampı ve Hacer el-Esved bölgesindeki DEAŞ üyeleri ve ailelerinin iki gündür otobüslerle tahliye edildiğini duyuruyordu. Suriye rejimi ise DEAŞ’la anlaşma iddialarını reddetti ve sadece kadın ve çocukların olduğu bir konvoyun bölgeden ayrılmasına izin verildiğini ifade etti.

TAMAMEN TEMİZLENDİ

Dün sabah da Suriye devlet medyası, sivillerin tahliyesinin ardından Yermuk Kampı ve Hacer el-Esved’e yönelik operasyonların başladığını aktardı. Bu haberden saatler sonra Suriyeli general Ali Meyhub, ordunun Filistin Yermuk Kampı’nı ve Hacer el-Esved bölgesini ele geçirdiğini bildirdi. Meyhub, “Şam ve çevresi tamamen güvende” açıklamasını yaptı.

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