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Saman balyaları arasında 345 kilo esrar bulundu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde saman balyaları arasına gizlenmiş 345 kilogram esrar ele geçirildi.

18.01.2017 - 05:33
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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

SATIŞA HAZIR PAKETLENMİŞ

Evdeki aramada satışa hazır paketlenmiş 500 gram esrar ile tartı ele geçirildi. Daha sonra zanlıların ilk ifadelerinden yola çıkan ekipler, Hilvan ilçesinde zanlılara ait başka bir ikamette yaptıkları aramada, römorktaki saman balyaları arasına gizlenmiş 29 çuval içerisinde 345 kilogram esrar buldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İkamette bulunan A.Ö, V.O ve E.O, ekiplerce gözaltına alındı. Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü. Uyuşturucunun kente Şanlıurfa'da satışa sunulmak üzere getirildiği bildirildi.

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