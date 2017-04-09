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Saman çuvallarının içinden uyuşturucu çıktı

Kocaeli'de, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, samanların arasına gizlenmiş 770 kilogram esrar bulundu.

09.04.2017 - 13:26
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saman

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından plakasını tespit ettikleri tırı TEM Otoyolu Körfez geçişinde durduran ekipler, saman yüklü tırı aramak için İl Emniyet Müdürlüğüne çekti.

NARKOTİK KÖPEKLER ARAMA YAPTI

Burada narkotik dedektör köpekleri "Pascal" ve "Millov" ile yapılan aramada, saman çuvallarının içine gizlenmiş 770 kilogram esrar bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır şoförü M.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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