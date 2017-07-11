1 Üçüncü havalimanında 250 milyon avroluk anlaşma İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ile 6 şirket arasında Kargo Şehri ve Yer Hizmetleri Kampüsü için alan tahsis sözleşmesi imzalandı.

2 Fikret Hakan'ın son sözleri: Ata'ya ihanet affedilmez Bugün hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Fikret Hakan'ın vefat etmeden önceki son sözleri vatan ve Atatürk sevgisiyle ilgili oldu.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitliği'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekilerle Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.

4 Saman dolu çuvallardan 917 kilogram esrar çıktı Diyarbakır'dan Adana'ya gönderilen saman çuvallarında esrar olduğu anlaşılmasın diye bulaşık sabunu sürdüler.

5 Bilgisayar başında oturanlar için en iyi atıştırmalık Çin tıbbında 2000 yıldan fazla süredir kullanılan bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

6 Beckham'ın kızının doğum günü sarayda kutlandı Ünlü çiftin kızları Harper Seven Beckham, 6'ıncı yaşını Buckingham Sarayı'nda kutladı.