Saman dolu çuvallardan 917 kilogram esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan kamyonla yüklü miktarda esrarın Adana'ya getirildiğini tespit etti.
Kamyonun merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'nde olduğunun belirlenmesi üzerine bölge sevk edilen ekipler, durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Pars" ile arama yaptı.
ÇUVALLARA BULAŞIK DETERJANI SÜRDÜLER
Kamyonda saman çuvallarının içine gizlenmiş 917 kilogram esrar ile 9 bin 150 lira ele geçirildi. Köpeğin koku almaması için çuvallara bulaşık deterjanı sürüldüğü belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü Kadri D. (63), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.