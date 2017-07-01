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Saman yüklü kamyon kül oldu

Denizli Pamukkale'de saman yüklü bir kamyon seyir halindeyken yanmaya başladı, kamyon kullanılamaz hale geldi.

01.07.2017 - 19:14
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Denizli- Antalya karayolunun Cankurtaran Mevkii'nde bugün saat 16.00 sıralarında seyir halindeki Metin Ergen yönetimindeki 15 PT 993 plakalı saman yüklü kamyon alev aldı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Ergen, kamyonu yol kenarına çekerek araçtan indi, itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede yayılıp, kamyondaki samanları tutuşturdu. Alev topuna dönen yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kamyon hurda yığınına dönerken, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Saman yüklü kamyon kül oldu

Saman yüklü kamyon kül oldu

Saman yüklü kamyon kül oldu

Saman yüklü kamyon kül oldu

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