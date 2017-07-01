Saman yüklü kamyon kül oldu

Finlandiya'da yayınlanacak Gladyatörler adlı yarışma programının yıldızlarından Rita Niemi ve eşi Aki Manninen Alanya'da çekimler yaptı.

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Van Gölü'nden manzaralar

Van Gölü'nün Edremit ilçesi kıyısında bulunan, başta kuşlar olmak üzere bir çok canlıya ev sahipliği yapan sazlıklar havadan görüntülendi.