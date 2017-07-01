Saman yüklü kamyon kül oldu

Denizli- Antalya karayolunun Cankurtaran Mevkii'nde bugün saat 16.00 sıralarında seyir halindeki Metin Ergen yönetimindeki 15 PT 993 plakalı saman yüklü kamyon alev aldı.
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI
Ergen, kamyonu yol kenarına çekerek araçtan indi, itfaiyeden yardım istedi. Alevler kısa sürede yayılıp, kamyondaki samanları tutuşturdu. Alev topuna dönen yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kamyon hurda yığınına dönerken, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.