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Samanyolu galaksisinin merkezinde karadelik görüntülendi

Teleskoplar, ilk defa Samanyolu galaksisinin merkezindeki bir karadeliğin etrafında ışık hızının yüzde 30'u kadar bir hızla sıcak gaz kütlesinin dönme görüntüsünü kaydetti.

İHA | 01.11.2018 - 06:59..
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Bu görüntünün ilk defa kaydedildiği, sıcak gaz kütlesinin, güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin merkezinde sıcak gaz kütlesinin etrafında saatte 320 milyon kilometre hızla döndüğünü görüntüledi.
Bilim adamları, maddenin kara delik tarafından yutulmayacak kadar yakın olduğunu belirtti.

Samanyolu galaksisinin merkezinde karadelik görüntülendi

İşaretli bölge Güneş Sistemi

GÜNEŞTEN 10 MİLYAR KEZ BÜYÜK KARADELİK

Uzay bilimciler, uzun zamandır galaksimizin merkezinde güneşten 10 milyar defa daha büyük bir karadeliğin bulunduğunu düşünüyordu. Çünkü bilim adamları galaksinin merkezinin etrafındaki bütün ışığı yuttuğunu tespit etmişler, onlarca yıl karadeliğin etkinliğinin ipucunu gözetliyorlardı. Yeni görüntüyle, karadeliğin etrafından geri dönülmeyecek bir noktada maddenin döndüğü tespit edildi.

Avrupa Güney Yarımküre Astronomik Araştırmalar Organizasyonu araştırmacıları Samanyolu’nun merkezindeki Sagittarius A’yı gözetlemek için özel donanım kullandı.

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