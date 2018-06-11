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Samatya sahilinde ceset bulundu

İstanbul Fatih'te denizde bir kişinin cesedi bulundu. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri inceleme başlattı.

İHA | 11.06.2018 - 21:42..
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Samatya sahilinde meydana gelen olayda, denizde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen deniz polis ekiplerine bağlı “Kurbağa Adam” olarak bilinen dalgıçlar arama çalışmalarına başladı. Deniz polisi, kıyıya çıkarttığı cesedin üzerinde inceleme yaptı. Ekipler üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 30 -35 yaşlarında olduğunu belirtti. Denizden çıkarılan ceset Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Samatya sahilinde ceset bulundu

Samatya Sahili'nde denizde ceset bulundu VİDEO

“5-10 DAKİKA SUYUN ÜZERİNDE KALDI”

Olayın görgü tanığı bir vatandaş, “Biz burada oturuyorduk, bir kişiyi gördük denize giriyordu. Önce denizden midye çıkarttığını zannettik, ardından kayaların arasında sürüklendiğini görünce polise ekiplerine haber verdik. Daha sonra 5-10 dakika suyun üzerinde durdu, dalga gelince adamı aldı götürdü.” şeklinde konuştu.

Samatya sahilinde ceset bulundu

Samatya sahilinde ceset bulundu

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