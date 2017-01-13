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Şam'da bombalı saldırı: En az 7 ölü

Şam'da, yüksek güvenlik birimlerinin bulunduğu bölgede gerçekleşen bombalı saldırıda en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

13.01.2017 - 03:27
  1. Haberler
  2. Dünya

İntihar saldırısından kaynaklandığı düşünülen patlama, ülkenin en önemli güvenlik birimlerine ait merkezlerin bulunduğu Kafr Sousa mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Şam'da bombalı saldırı: En az 7 ölü

Suriye devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, bombalı saldırı sonrası birçok arabanın kullanılamaz hale geldiği, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği görüldü.

ÇOK SAYIDA İNSAN AĞIR YARALI

Saldırı sonrası ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çok sayıda insanın ağır yaralandığını belirtiyor.

Şam'da bombalı saldırı: En az 7 ölü

Şam'ın güneyinde bulunan Kafr Sousa, aynı zamanda bir çok üst düzey bakan ve yetkilinin yaşadığı bir bölge. Ancak AFP haber ajansına konuşan üst düzey kaynaklar, patlamanın yaşadıkları yerden uzakta gerçekleştiğini belirttiler.

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