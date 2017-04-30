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Şam'da Esed güçleri ile muhalifler arasında çatışmalar

Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Kabun ile Cobar mahallelerinde yoğun çatışmalar yaşanıyor

30.04.2017 - 01:30
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Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabun ile Cobar mahallelerinde muhalifler ile Beşşar Esed güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığını söyledi.

Esed güçlerinin bu mahallelere doğru ilerlemek istediğini anlatan Bustani, ancak muhaliflerin, rejim güçlerinin ilerleyişini durdurduğunu belirtti.

Şam'da Esed güçleri ile muhalifler arasında çatışmalar

Bustani, ''Esed güçleri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldırıyor. Bugünkü saldırılarda da Şam yönetimine bağlı güçler, Kabun ve Cobar ile Sakba bölgesinde zayiat verdiği için, söz konusu mahallelere 'fil' adı verilen sanayi yapımı füzelerle saldırdı.'' ifadelerini kullandı.

Şam'da Esed güçleri ile muhalifler arasında çatışmalar

30 REJİM ASKERİ MUHALİF SAFINA GEÇTİ

Muhaliflerin Kabun'daki cephe hattında 7 rejim askerini öldürdüğünü bildiren Bustani, ''Muhalifler, Kabun cephesinde rejime ait bir tankı imha etti. Mahalledeki çatışmaları fırsat bilen 30 asker, muhaliflerin safına geçti.'' diye konuştu.

Şam'da Esed güçleri ile muhalifler arasında çatışmalar

Şam'da Esed güçleri ile muhalifler arasında çatışmalar

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