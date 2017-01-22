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Şam'daki su krizi Esed'i zora soktu

Suriye'nin başkentindeki su kıtlığı, Esed yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor.

22.01.2017 - 09:48
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şam su

Yaklaşık 6 yıl önce başlayan iç savaşın etkilerini Şamlılar hiç şimdiki kadar ağır hissetmemişlerdi. Suriye'nin başkenti Şam'a, kentin kuzeyinde bulunan Barada Vadisi'ndeki su arıtma tesislerinden bir aydır su verilemiyor.

Nüfusu beş milyonu bulan kentin yüzde 70’inin su ihtiyacı, 2012 yılından bu yana muhaliflerin kontrolü altında bulunan Barada Vadisi’ndeki tesislerden karşılanıyordu.

Su krizinin patlak vermesinin ardından BM, krizin metropolde yaşayanlar açısından 'dramatik' sonuçlar doğuracağı yönünde uyarmıştı.

DUŞ ALMAK İÇİN ODA KİRALIYORLAR

Şam’da oteller duş yapmak için oda kiralıyor. Hamamlara olan ilgi de büyük oranda artmış durumda. Kimileri, suyu akan başka semtteki akrabalarının yanına taşınmış, kimileri de su sıkıntısı nedeniyle önceliklerini değiştirmiş durumda.

Kentte yapılan anonslarla halk, şebeke suyunun genelde içmeye elverişli olmadığı yönünde uyarılıyor. Ancak birçok kişi suyu kaynatıp kullanıyor.

ŞAM'DA ÖFKE BÜYÜYOR

Şamlıların hükümete olan öfkesi artıyor. Bu da Beşar Esed üzerindeki baskıyı artırıyor. Su krizinin yakın bir zamanda çözüleceğine ilişkin verilen sözler, artık birçok kişiyi ikna etmiyor.

BİRBİRLERİNİ SUÇLUYORLAR

Suriye rejimi ve muhalifler, Barada Vadisi’nden gelen suyun kesilmesinden birbirini sorumlu tutuyor. Esed yönetimi, muhalifleri Ayn el-Fica’dan gelen suyu dizel benzinle kirletmekle suçluyor. Rejim karşıtları ise arıtma tesislerindeki alt yapının hükümetin saldırıları sonrası yıkıldığını savunuyor. Muhalifler ayrıca hükümeti, aralık ayında yapılan ateşkesi Barada Vadisi’nde sık sık ihlal etmekle suçluyor.

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