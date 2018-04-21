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Şam'dan yola çıkanlar Halep'e ulaştı

Suriye'de Esad rejimi ve muhalifler anlaşmaya vardı. Başkent Şam kırsalından tahliyesi gerçekleştirilen ilk kafile Halep'e geldi.

İHA | 21.04.2018 - 07:31..
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Zeytin Dalı Harekatı ve sonrasında yapılan yardımların devam etmesinden dolayı Suriyeli mülteciler Türkiye'nin bölge halkına yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Yapılan anlaşma sonrası dün, başkent Şam kırsalından bin 500 kişi, Halep’e doğru tahliye edilmeye başlanmıştı.

HALEP KIRSALINA ULAŞTILAR

Bugün ise tahliyesi gerçekleştirilen bin 500 kişilik grubun ilk kafilesi Halep kırsalındaki Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kontrolü altındaki Halep kırsalına ulaştı.

Mültecilerden biri ise “Bin 500 kişiden daha fazla insan, şehirlerinden çıkmak zorunda kaldı. Şimdi, başta sağlık yardımı olmak üzere pek çok konuda yardıma ihtiyacımız var. Neyse ki şimdilik iyiyiz Türkiye’ye de yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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