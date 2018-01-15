Samet Öztürk'ün 'Kitap Sevdası' kitabı raflarda

Genç yaşata yazarlığa başlayan Samet Öztürk, 1987 Yogoslavya doğumlu. Yazarların, akademisyenlerin yazılarını, kitaplarını yayına hazırladı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar kaleme aldı.

Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde raflarda yerini alan kitabında, okumaya olan aşkını ve savdasını anlatıyor. Kitap okumanın öneminden bahseden Öztürk, bunun erken yaşta benimsenmesi gereken bir eylem olarak görüyor.

Kitaplara dair güzel betimlemelerin yer aldığı Kitap Sevdası, yazarın deneme tarzından kaleme aldığı güzel yazılardan oluşuyor. Öztürk'ün ilk kitabı olmasına rağmen harika bir iş çıkarttığını da belirtmiş olalım.

KİTAPLARDAN KURULAN DÜNYA

Bazen bir sahaf dükkanında bazen eski bir evde, bazen bir sınıfta, bazen bir köyde, bazen bir handa, bazen bir kitap mağazasında, bazen de bir manastır kitaplığında sürüyor bu seyir. Mümkün olduğunca, kitabın ulaştığı her yerin kapısı çalınıyor. Kitaplara dair gerçekliklerden, kurgulardan ve ikisi arasındaki orta yoldan müteşekkil; selüloz, hamur ve rutubet kokulu bir çalışma çıkıyor karşınıza.

Kitaplar aleminden taşan öyküler bir şişeye tıkılıp ummana savrulmuş, döne dolaşa avuçlarınıza kadar ulaşmış. Kitapların sessiz gürültüsüne hanenizde, kitaplığınızda ve gönlünüzde yer açmak isterseniz, “Kitap Sevdası”nı daha fazla bekletmemenizi öneririz.

Yazar: Samet Öztürk

Yayınevi: Neva Yayınları

Yayım yılı: 2017

Türü: Öykü

Syf: 357

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Ergül Tosun

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